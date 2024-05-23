Премьер Индии заявил, что его «послал бог»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, планирующий переизбраться на третий срок, заявил в интервью NDTV, что бог избрал его для работы во главе правительства. Выдержки из интервью опубликованы на сайте телеканала.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма (бог) послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет единой. Вот почему я полностью посвятил себя богу», — сказал Моди.

Он считает, что бог направляет его на выполнение многих дел, но «не раскрывает своих карт, просто заставляет меня делать что-то»: «И я не могу позвонить ему напрямую, чтобы спросить, что дальше».

В Индии проходит завершающий этап парламентских выборов. Всего они состоят из семи этапов и занимают период с 19 апреля по 1 июня. По данным экспертов, правящая «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия») во главе с 73-летним Моди имеет наибольшие шансы на победу. Итоговые результаты объявят 4 июня.

Как пишет Financial Times, Моди проводит предвыборную кампанию как защитник интересов индусов, то есть большей части населения страны, и обещает повысить авторитет Индии в мире. В то же время международные наблюдатели и критики премьер-министра считают, что демократия в Индии находится в глубоком упадке, а власти продолжают оказывать давление на оппозицию и независимых журналистов. Власти Индии при Моди неоднократно применяли цензуру против критиков и оппонентов. Моди не раз критиковали из-за нежелания противостоять насилию в штате Гуджарат, который он возглавлял с 2001 по 2014 год. В этом штате в 2002 году произошли беспорядки, при которых погибли более тысячи человек, в основном мусульмане.