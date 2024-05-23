Россия продолжает уничтожать Харьков: много жертв добавлено фото и видео; обновлено 19:23
Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что «на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться больше 200 человек». В гипермаркете на площади в 10 тыс. кв. метров возник пожар, он продолжает гореть, добавил президент Украины.
Зеленский назвал авиаудар войск РФ по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове «проявлением российского безумия».
«Этот удар по Харькову — очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя... Уже известно, что есть раненые, есть погибшие…», — заявил Зеленский в видеообращении.
May 25, 2024
Он призвал страны Запада предоставить Украине системы противовоздушной обороны: «Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость — для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, — мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов»
Во время удара по гипермаркету в Харькове днем 25 мая, по данным властей Украины, в здании находились более 200 человек. По последним данным, при ударе погибли по меньшей мере два человека и не менее 24 пострадали. 15 человек числятся пропавшими без вести.
Чуть позже стало известно о повторном удар войск РФ по Харькову. Терехов заявил о попадании по Центральному парку. Пока выясняется информация о пострадавших там.
* * * 18:18
Днем 25 мая российские войска ударили по Харькову, в городе произошли взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, попадание зафиксировали в спальном районе города. Под удар попал строительный гипермаркет, сообщил Терехов.
На строительный магазин сбросили две управляемые авиабомбы, заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров.
По последним данным, при ударе погибли два человека, рассказал Терехов. Синегубов заявил, что ранены 11 человек. Информация о пострадавших уточняется.
По словам мэра города, россияне прицельно ударили по торговому центру. Там на момент удара было много людей: «Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей…».
Утром россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы на пригород Харькова — один человек получил ранения, после обеда атаковали КАБами поселок Купянск-Узловой. В этом населенном пункте по меньшей мере пять человек получили ранения.