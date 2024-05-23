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Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях, что «на сейчас известно, что в гипермаркете могли находиться больше 200 человек». В гипермаркете на площади в 10 тыс. кв. метров возник пожар, он продолжает гореть, добавил президент Украины. Зеленский назвал авиаудар войск РФ по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове «проявлением российского безумия». «Этот удар по Харькову — очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя... Уже известно, что есть раненые, есть погибшие…», — заявил Зеленский в видеообращении.

Он призвал страны Запада предоставить Украине системы противовоздушной обороны: «Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость — для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, — мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов» Во время удара по гипермаркету в Харькове днем 25 мая, по данным властей Украины, в здании находились более 200 человек. По последним данным, при ударе погибли по меньшей мере два человека и не менее 24 пострадали. 15 человек числятся пропавшими без вести. Чуть позже стало известно о повторном удар войск РФ по Харькову. Терехов заявил о попадании по Центральному парку. Пока выясняется информация о пострадавших там.

* * * 18:18 Днем 25 мая российские войска ударили по Харькову, в городе произошли взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, попадание зафиксировали в спальном районе города. Под удар попал строительный гипермаркет, сообщил Терехов.