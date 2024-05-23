Удар по центру связи армии России в Крыму

В ходе атаки на Крым в ночь на 24 мая украинские военные смогли поразить центр связи российской армии. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикует «Радио Свобода».

Удар, произведенный ракетами ATACMS, пришелся по военному объекту погранслужбы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье.