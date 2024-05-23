Удар по центру связи армии России в Крыму
В ходе атаки на Крым в ночь на 24 мая украинские военные смогли поразить центр связи российской армии. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые публикует «Радио Свобода».
Удар, произведенный ракетами ATACMS, пришелся по военному объекту погранслужбы ФСБ под Алуштой в районе поселка Семидворье.
ВСУ осуществили массированную ракетную атаку на Крым в ночь на 24 мая. Эту информацию подтвердил «губернатор» Сергей Аксенов, сообщивший о гибели двух людей во время обстрела и о прилете в «пустующий объект хозяйственного назначения». В Минобороны РФ заявили, что «попытка атаки» на полуостров была якобы пресечена.
Удар мог быть также нанесен по расположению 126-й бригады береговой обороны ЧФ РФ, сообщил паблик «Крымский ветер». По его данным, взрывы в ночь на 24 мая также прогремели на аэродроме Бельбек и в Севастополе.