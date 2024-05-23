Товарищ Си о растущем сотрудничестве Азербайджана и Китая
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости.
В поздравительном письме говорится: «Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
В настоящее время наблюдается тенденция динамичного развития дружбы и сотрудничества между Китаем и Азербайджаном, укрепляется политическое взаимодоверие, углубляется сотрудничество в рамках совместного строительства «Один пояс, один путь», осуществляется тесное взаимодействие на международной арене. Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-азербайджанских отношений и готов прилагать совместные усилия с Вами для углубления сотрудничества двух стран в различных областях, повышения двусторонних отношений.
Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, дружественному Азербайджану – процветания и могущества, а его народу – счастья и благополучия».