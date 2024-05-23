Россиянин открыл стрельбу по полицейским и забаррикадировался

В Петербурге местный житель открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов, сообщает 25 мая Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Полицейские прибыли к 17-этажному дому на Народной улице после того, как получили информацию о конфликте со стрельбой — предположительно, из травматического оружия. По данным «Фонтанки», 59-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за замечания по поводу курения в общественном месте, сделанного две недели назад.