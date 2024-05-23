У Эрдогана позитивные прогнозы

Уровень инфляции в Турции в годовом исчислении достигнет пика по итогам мая, затем начнется ее быстрое снижение. Такой прогноз привел президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы ожидаем, что пика инфляция в годовом исчислении достигнет в мае, после чего начнется ее быстрое снижение. Начиная со второй половины года мы вступим в период дезинфляции», - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что «турецкая экономика находится на верном пути» и основной приоритет его администрации - снижение инфляции до однозначных показателей.

Глава Центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщал, что инфляция в мае в годовом исчислении ожидается на уровне 75%. В апреле инфляция в Турции, согласно официальным данным, достигла 69,8% (в годовом исчислении) по сравнению с 68,5% в марте. Карахан также сообщал, что ЦБ ожидает инфляцию в Турции к концу текущего года на уровне 38%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы составляют 14% и 9% соответственно, впоследствии турецкие власти намерены снизить инфляцию до 5%.