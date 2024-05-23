Израиль дал согласие
Израильские власти в субботу согласовали с посредниками - США и Катаром - возобновление переговоров с палестинской группировкой ХАМАС, сообщает агентство EFE.
Ожидается, что переговорный процесс начнется на следующей неделе.
Ранее на этой неделе израильский Кабмин выступил за участие в очередной попытке урегулировать конфликт в секторе Газа путем переговоров.
Предыдущие попытки найти компромисс между Израилем и ХАМАС результатов не дали. Цель переговоров - добиться соглашения о перемирии и об обмене заложниками и узниками.