В море нашли знаменитую подлодку США времен Второй мировой

Подлодку обнаружили на дне Южно-Китайского моря почти в целом виде, за исключением повреждений рубки, как сообщили в археологическом отделе Командования военно-морской истории и наследия США (US NHHC).

US NHHC подтвердило находку в четверг, поблагодарив за предоставленные данные поисковый проект Lost 52, который посвящен поиску и увековечению памяти экипажей всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время войны. Проект Lost 52 возглавляют предприниматель и исследователь океана Тим Тейлор и дайвер Кристина Деннисон. Они использовали передовую фотограмметрию и подводные робототехнические средства для обнаружения USS Harder, потопленной Японией у берегов Филиппин в 1944 году. На счету ее экипажа большое количество уничтоженных вражеских кораблей. Известно, что за один выход Harder смогла потопить три вражеских эсминца и повредить еще два.

В ходе последнего боевого выхода подлодка Harder искала новые цели возле залива Дасол на севере Филиппин. На борту находились 79 человек, включая командира Самуэля Дили.