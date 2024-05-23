Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 19:53

Одно из главных событий прошедшей недели: в ночь на 18 мая в столице Кыргызстана митинг против трудовой миграции перерос в беспорядки, в ходе которых почти 30 человек получили травмы, десятки были задержаны. Комментарий российских высокопоставленных дипломатов и руководителей спецслужб был однозначен– произошедшее находится в рамках «надвигающейся на республики СНГ опасности» - сценариев цветной революции по-западному, естественно, рецепту.

Всего несколько дней назад руководитель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, второй человек в нынешней структуре власти в стране, говорил: «Люди обеспокоены увеличением количества мигрантов в столице. В целом их требования правильные. Мы начали работу по выдворению незаконных мигрантов, она будет активизирована». Но Москва сказала, что это попытка оранжевой революции, и сегодня спецслужбы Кыргызстана обнародуют информацию о «деструктивных политических силах», пытающихся после беспорядков в Бишкеке захватить власть в стране, а также о «вступивших с ними в сговор криминальных элементах». По версии властей, лидером попытки «оранжевого переворота» является глава местной ОПГ Камчы Кольбаев, который нынче в Бишкеке – главное зло. «Отдельные члены организованной преступной группировки Камчы Кольбаева и представители деструктивных политических сил подготовили провокационный видеоролик для дестабилизации обстановки в стране. Члены преступной группировки намеревались использовать межрегиональный конфликт для захвата власти в стране». И чуть позже ГКНБ Кыргызстана сообщил, что насильственный захват власти планировался из бишкекского СИЗО-1 по мобильной связи. Садыру Жапарову, пришедшему к власти после переворота сразу с тюремных нар, по всей видимости такой сценарий представляется вполне правдоподобным. Да и выгодным, с какой стороны не посмотри. С одной – еще одна возможность демонизировать Кольбаева. С другой – поддержать версию Москвы, что в Бишкеке западный сценарий не прошел, шлите денег, потому что нынешние власти Кыргызстана молодцы.

Хотя даже краткий анализ произошедших в Бишкеке событий версию «антиправительственного заговора» и уж тем более – попытки оранжевой революции разбивает вдребезги. Хулиганское нападение на иностранных студентов небольшой группы бишкекских молодчиков, спустя несколько дней приведшее к агрессивному нападению на иностранцев уже целой возбужденной толпы местных люмпенов, никак не выглядят акциями, инспирированными, а тем более, организованными извне. Не замечены были в этот раз и следы исламских радикалов, пытающихся подорвать светские режимы в регионе. И вообще, столкновения в Бишкеке, обошедшиеся только ранеными, были вообще лишены какой-либо религиозной окраски. Словом – это внутренняя кыргызстанская история, обусловленная тем, что кыргызы вообще легки на подъем и склонны к протестным акциям по любому поводу, не вдаваясь в то, насколько он надуман. А главное – какой ущерб этот протест может нанести интересам республики. Воистину - толпа не умнее самого глупого своего участника, и это Кыргызстан подтверждает в последние годы регулярно. А еще кыргызы в большинстве своем за годы независимости существенно подрастеряли такие понятия как производственная дисциплина и трудолюбие. Причем, когда они сами выступают в качестве трудовых мигрантов – у них с этим все в порядке, пашут не хуже китайцев. Но на титульной территории все эти качества таинственным образом испаряются.