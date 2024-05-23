Минобороны Армении опровергает...

Публикация «Офицеры отказываются выполнять приказ об отходе с позиций в Тавуше», появившаяся в сети, «полностью лжива, надуманна и не соответствует реальности». Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

Ранее такие сообщения появились в пабликах, связанных с протестным движением Баграта Галстаняна.

Минобороны Армении призывает воздержаться от публикации не соответствующей действительности информации о ВС Армении и основываться на официальных сообщениях ведомства.