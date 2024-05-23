Путин знает, что нужно России для победы

России необходимо всегда быть «на шаг впереди противника», чтобы гарантировать себе победу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК. Его слова приводят российские СМИ.

«Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди», - отметил Путин.

По мнению Путина, нужно опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована. Как только Россия начинает опережать хотя бы на полшага, эффективность кратно возрастает, утверждает российский лидер.

Кроме того, Владимир Путин сказал, что оборонно-промышленный комплекс РФ значительно нарастил объемы производства. Большинство предприятий в срок и качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже опережают график, уверяет российский президент.