Российские силовики нагрянули в мечеть

Сотрудники полиции, управления ФСБ по Тюменской области и Росгвардии провели рейд в мечети Сургута, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В отделе по вопросам прибытия УМВД России по Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — говорится в сообщении. В результате проверки российские силовики обнаружили 17 нарушений миграционного законодательства.

РБК отмечает, что российские правоохранители периодически устраивают рейды для поиска нелегальных мигрантов в разных регионах России.