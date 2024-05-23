Первая панельная дискуссия второго дня конференции, посвященной «Году солидарности во имя зеленого мира», прошла на тему «Совместная конкуренция на пути к устойчивому развитию: основные направления и трудности».

VI Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24), проходящая в Центре Гейдара Алиева при организации UNEC, продолжила свою работу 24 мая.

Профессор Адалат Мурадов в своем выступлении отметил, что на дискуссии будут обсуждаться различные аспекты вопросов устойчивого развития, которые важны для мировой экономики. Говоря, что в Азербайджане принимаются серьезные меры по обеспечению конкуренции, ректор назвал принятый президентом страны Ильхамом Алиевым «Кодекс конкуренции» историческим решением: «Кодекс конкуренции содержит самый прогрессивный опыт в сфере конкуренции в мире и полностью отражает реалии Азербайджана».

Ректор рассказал о положительном влиянии конкуренции на рыночную экономику и эффективное использование ресурсов. Обратив внимание на проблемы, создаваемые новыми технологиями в цифровой экономике и цифровизации в устойчивом развитии, он отметил важность проведения научных исследований в этом направлении. А.Мурадов коснулся вопросов защиты прав интеллектуальной собственности в странах с небольшой экономикой, таких как Азербайджан.

Начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана (ГСАКМА) Мамед Аббасбейли рассказал о роли конкуренции как основной движущей силы устойчивого экономического развития и применении оптимальных критериев регулирования в этом процессе. Он отметил, что развитие экономики Азербайджана, глобальная интеграция и трансформационные процессы, происходящие в мире под влиянием смены бизнес-моделей, обусловили необходимость введения нового конкурентного законодательства - Кодекса конкуренции. М.Аббасбейли также обратил внимание на наличие в Кодексе регулятивных инструментов, способствующих совместной конкуренции.