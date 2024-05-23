Эксперты экономики собрались в Баку фото; видео
VI Международная научная конференция исследователей в области экономики и управления (ISCEMR-24), проходящая в Центре Гейдара Алиева при организации UNEC, продолжила свою работу 24 мая.
Первая панельная дискуссия второго дня конференции, посвященной «Году солидарности во имя зеленого мира», прошла на тему «Совместная конкуренция на пути к устойчивому развитию: основные направления и трудности».
Профессор Адалат Мурадов в своем выступлении отметил, что на дискуссии будут обсуждаться различные аспекты вопросов устойчивого развития, которые важны для мировой экономики. Говоря, что в Азербайджане принимаются серьезные меры по обеспечению конкуренции, ректор назвал принятый президентом страны Ильхамом Алиевым «Кодекс конкуренции» историческим решением: «Кодекс конкуренции содержит самый прогрессивный опыт в сфере конкуренции в мире и полностью отражает реалии Азербайджана».
Ректор рассказал о положительном влиянии конкуренции на рыночную экономику и эффективное использование ресурсов. Обратив внимание на проблемы, создаваемые новыми технологиями в цифровой экономике и цифровизации в устойчивом развитии, он отметил важность проведения научных исследований в этом направлении. А.Мурадов коснулся вопросов защиты прав интеллектуальной собственности в странах с небольшой экономикой, таких как Азербайджан.
Начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана (ГСАКМА) Мамед Аббасбейли рассказал о роли конкуренции как основной движущей силы устойчивого экономического развития и применении оптимальных критериев регулирования в этом процессе. Он отметил, что развитие экономики Азербайджана, глобальная интеграция и трансформационные процессы, происходящие в мире под влиянием смены бизнес-моделей, обусловили необходимость введения нового конкурентного законодательства - Кодекса конкуренции. М.Аббасбейли также обратил внимание на наличие в Кодексе регулятивных инструментов, способствующих совместной конкуренции.
Затем начались панельные обсуждения. В панельной дискуссии «Совместная конкуренция на пути к устойчивому развитию: основные направления и трудности», проходившей при модераторстве замначальника ГСАКМА Джафара Бабаева, глава Антимонопольного ведомства Турции Бирол Кюле, председатель совета директоров Ассоциации турецких бизнесменов Джемаль Янгин, основатель и генеральный директор группы компаний «Вейсалоглу» Айдын Талыбов, главный эксперт отдела конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития Мария Пилар Канедо Аррилага поделились своими мнениями по этой теме. В ходе дискуссий были озвучены интересные идеи о сотрудничестве государства, частного сектора и университетов в обеспечении устойчивого развития, роли частного сектора в решении глобальных проблем, регулировании свободного рынка и других вопросов, а также даны ответы на вопросы участников конференции.
Следующая панельная сессия была посвящена теме «Роль частных инициатив в переходе к зеленой экономике и технологиям». В ходе дискуссий эксперты озвучили мнения о роли госсектора в переходе к зеленой экономике, пути устранения дефицита климатического финансирования, защиты баланса между экономическим развитием и окружающей средой, управлении отходами.
На последней панели под названием «Зеленая и круговая экономика в тюркском мире: дорожная карта перехода» эксперты стран тюркского мира обсудили актуальные вопросы, связанные с этой темой.
Конференция, состоявшаяся при организационной поддержке UNEC, Центра Гейдара Алиева, Союза регионального развития и спонсированная компанией Pasha Holding, успешно завершила свою работу. В рамках конференции при поддержке Национальных объединений муниципалитетов Азербайджана была проведена акция по посадке деревьев. Участники конференции посадили более 300 деревьев в соответствии с климатическими условиями.