Боррель обсудил с Мирзояном мир между Баку и Ереваном

Между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем состоялся телефонный разговор.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, они обсудили процесс армяно-азербайджанского урегулирования, а также программу поддержки Армении. В связи с делимитацией армяно-азербайджанской границы Мирзоян отметил важность приверженности лидеров двух стран проводить этот процесс в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Мирзоян также сообщил Боррелю о ходе переговоров по проекту мирного соглашения Еревана и Баку.