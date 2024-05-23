Белгород тоже под обстрелом: есть погибшие
Два человека погибли, еще десять, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его данным, удар был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня.
«В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. …Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля», — рассказал Гладков о последствиях удара.
Также в субботу атаке подверглись село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сам город Шебекино и несколько сел в Грайворонском городском округе. В результате пострадали жилые дома, энергетическая инфраструктура, автомобили.
Белгородская область и другие находящиеся вблизи российско-украинской границы регионы РФ стали подвергаться регулярным атакам ВСУ после начала полномасштабного вторжения в Украину.