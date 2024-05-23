Белгород тоже под обстрелом: есть погибшие

Два человека погибли, еще десять, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, удар был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня.