Ближе к концу решающего матча последнего 36-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Нефтчи» и «Сабахом» на поле возникла драка.

Мордобой в прямом смысле этого слова начался после того, как «Сабах» на 86-й минуте открыл счет в матче.

В результате главный арбитр матча Алияр Агаев удалил с поля двух футболистов «Сабаха» и одного игрока «Нефтчи».

Гол, забитый «Сабахом», стал решающим в матче и в борьбе за попадание в еврокубки. «Сабах» занял 3-е место и вместе со ставшим четвертым «Сумгаитом» сыграет в Лиге конференций. «Зиря» выступит в Лиге Европы.