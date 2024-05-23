Армянскую систему ПВО нашли в Ходжалы фото; видео
В Ходжалинском районе Азербайджана на брошенной боевой позиции вооруженных сил Армении обнаружена система противовоздушной обороны. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, был проведен осмотр системы ПВО и боевой позиции вооруженных сил Армении, оставленных в Карабахском экономическом районе после антитеррористической операции, проведенной армией Азербайджана. С территории военного объекта изъяли пригодные к эксплуатации станцию наведения ракет «1С32», входящую в состав зенитно-ракетного комплекса «2К11 Круг», несколько пусковых установок «2П24» с зенитными управляемыми ракетами «3М8».