ХАМАС планировал атаку на посольство Израиля

Источники в спецслужбах Германии в беседе с Walt am Sonntag сообщили, что еще в декабре по подозрению в причастности к террору был арестован гражданин Ливана. На его мобильном телефоне нашли «карту целей» террористических атак. Среди этих целей было посольство Израиля в Берлине и американская военная база в земле Рейнланд-Пфальц. После обнаружения карты целей по подозрению в причастности к этой террористической группировке были арестованы еще три человека.

Кроме того, из сообщений следует, что существуют тесные контакты между сторонниками ХАМАС, живущими в Берлине, и военными лидерами в Ливане.