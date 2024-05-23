В России пригрозили: Если Вашингтон «проигнорирует» Москву...

«Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас», – цитирует российского дипломата журнал Newsweek.

Также российский посол назвал анонсированную конференцию в Швейцарии «профанацией»: «Саммит мира» по Украине в Швейцарии — это профанация, которая не заменит серьезную дипломатическую и юридическую работу…».

По словам Антонова, США намеренно утверждают, что Россия не готова к мирным переговорам с Украиной: «Мы рассматриваем заявления представителей администрации США о предполагаемой неготовности России на мирные переговоры с Украиной как целенаправленную попытку перевернуть все с ног на голову».

Он добавил, что о заморозке военных действий не может быть и речи, президент России Владимир Путин не делал таких заявлений. При этом посол подчеркнул, что любые договоренности между Россией и Украиной должны учитывать ситуацию «на местах». По его словам, отступление или отход Вооруженных сил России исключены.