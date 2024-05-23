Названы победители Каннского кинофестиваля

Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 77-го Каннского кинофестиваля, стала картина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила драма из Индии «Все, что мы представляем как свет» режиссера Паял Кападиа. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал португальский режиссер Мигель Гомеш за фильм «Гранд-тур».

режиссер Шон Бейкер

Приз жюри достался картине «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара. Спецпризом жюри за сценарий отмечен фильм «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа. Также картина была удостоена призом FIPRESCI - международной федерации кинопрессы.

Лучшим актером стал Джесси Племонс за роль в фильме «Виды доброты» режиссера Йоргоса Лантимоса.

Награды за лучшую женскую роль достались сразу четырем актрисам - Карле Софии Гаскон, Селене Гомес, Зои Салдана и Адриане Пас - исполнительницам главных ролей в фильме «Эмилия Перес».

Приз за лучший сценарий получила Корали Фаржеа за свой фильм «Субстанция».

Награда «Золотая камера» за дебютный фильм досталась картине «Арманд» режиссера Хальвдана Ульмана Тёнделя.

В основном конкурсе фестиваля в этом году были представлены 22 картины.

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно проводится в конце мая на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. 