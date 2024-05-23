Названы победители Каннского кинофестиваля

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила драма из Индии «Все, что мы представляем как свет» режиссера Паял Кападиа. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал португальский режиссер Мигель Гомеш за фильм «Гранд-тур».

Приз жюри достался картине «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара. Спецпризом жюри за сценарий отмечен фильм «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа. Также картина была удостоена призом FIPRESCI - международной федерации кинопрессы.

Лучшим актером стал Джесси Племонс за роль в фильме «Виды доброты» режиссера Йоргоса Лантимоса.

Награды за лучшую женскую роль достались сразу четырем актрисам - Карле Софии Гаскон, Селене Гомес, Зои Салдана и Адриане Пас - исполнительницам главных ролей в фильме «Эмилия Перес».

Приз за лучший сценарий получила Корали Фаржеа за свой фильм «Субстанция».

Награда «Золотая камера» за дебютный фильм досталась картине «Арманд» режиссера Хальвдана Ульмана Тёнделя.

В основном конкурсе фестиваля в этом году были представлены 22 картины.

Международный Каннский кинофестиваль ежегодно проводится в конце мая на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.