«Переживем»: в Грузии не боятся санкций США

Санкции, которые США планируют ввести против грузинских властей из-за принятия закона об «иноагентах», не заставят Грузию свернуть со своего пути развития. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Почему должны вводиться санкции? Из-за чего? Они [США] более сильное государство и должны нас обижать, как это происходило со статусом кандидата [в члены ЕС]? Пожалуйста, пусть делают так. Этим они нас заставят отступить и уступить страну? Кто-то действительно так думает? Уж как-нибудь переживем», - сказал Каладзе, комментируя решение США о введении санкций в отношении грузинского руководства.

По словам мэра Тбилиси, «абсолютно непонятна часть санкций, в которой было объявлено по поводу передвижения. Из-за чего? Из-за того, что парламент, избранный большинством населения страны, принимает закон, который касается только одного – прозрачности. Когда на это оказывается давление, тогда получается, что мы и не партнеры, и не друзья, а мы враги, так выходит».

Он считает, что отношения Тбилиси и Вашингтона нуждаются в перезагрузке, добавив, что и «Грузинская мечта», и население считают Америку «дружественной страной и партнером», однако отношениям «вредит такого рода вмешательство».

Комментируя возможное задействование визовых ограничений, Каладзе заявил: «Мы все выдержим»: «Как-нибудь перенесем… Мы прошли такой сложный период, как, например, пандемия, когда нам было ограничено передвижение, и мы все выдержим. Когда речь идет о стране, то я, члены моей семьи, должные лица — мы все вытерпим».

23 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон приступает к пересмотру американо-грузинского сотрудничества и начинает вводить визовые ограничения в отношении властей Грузии. Санкции должны коснуться всех лиц, «ответственных за подрыв демократии в Грузии», а также за «подавление гражданского общества и свободы мирных собраний посредством кампании насилия или запугивания». Визовые ограничения будут распространяться и на членов их семей. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали эти меры «шантажом» и «грубой попыткой ограничить независимость и суверенитет Грузии». Распространение санкций на членов семей там считают «фашистско-большевистским явлением».