Байден назвал Путина «жестоким тираном»

Президент США Джо Байден в своем выступлении перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) назвал российского лидера Владимира Путина «жестоким тираном». Об этом сообщает ТАСС.

«Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем отступить, и мы не отступим», – сказал президент Байден.

Он также заявил, что Вашингтон продолжает поставлять оружие в Украину и помогает в подготовке украинских военных. Байден отметил, что в Украине нет американских солдат, и выразил уверенность, что так и будет продолжаться.

Он заявил также, что НАТО является крупнейшим оборонным альянсом в истории и сейчас он сильнее, чем когда-либо.