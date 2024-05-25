Фархад Мамедов, автор haqqin.az 25 мая 2024, 23:47

В день возвращения Азербайджану четырех сел в Газахском районе и завершения демаркации нескольких километров армяно-азербайджанской границы премьер-министр Никол Пашинян обратился к народу Армении. В целом обращение Пашиняна, основанное на историко-философских постулатах, было направлено на разъяснение различий между «исторической» и «реальной» Арменией. Премьер-министр попытался примирить армянское общество со сложившимися реалиями и довольствоваться во имя сохранения нынешней территории страны тем, что она имеет. Прозрачно намекнув, что на протяжении многих лет армяне живут мифом о «Великой Армении», Пашинян призвал соотечественников оценивать ситуацию в соответствии с реалиями, а не мечтами.

По словам Пашиняна, одной из важнейших причин формирования в обществе образа «другой Армении» является тот факт, что на протяжении веков у армян не было своего государства, что они веками жили мечтой о его создании, причем мечты эти формировались на воспоминаниях о мифических армянских государствах, существовавших в далеком историческом прошлом. Продолжая историко-философские аллюзии, Пашинян конкретизировал некоторые свои взгляды и, в частности, сделал признание о том, что за территориальными претензиями армян к своим соседям (то есть, к Азербайджану и Турции – ред.) стоит распавшийся СССР, его национальная политика и геополитические интересы. Ввиду этого и по причине других факторов, поиск родины стал одной из опор подсознания армянского народа. Эта формула была безвредна для Советского Союза, поскольку мечты о восстановлении государственности перенаправлялись за пределы Армянской ССР, а иногда даже за пределы территории СССР, становясь «геополитическим фактором, который Советский Союз использовал в своей внешней политике». По словам Никола Пашиняна, именно в этих условиях поиска родины и государства вне пределов родины и образовалась Третья Республика Армения, «которая позиционировала себя не как средство обеспечения свободы, безопасности и благополучия собственных граждан, а приняла видение, целиком и полностью укладывавшееся в советскую армянскую формулу поиска родины».

Эту часть выступления премьер-министра Армении можно без преувеличения считать информационной бомбой, поскольку, если перевести ее с языка этно-философии на обычный, выходит, что в советское время за территориальными претензиями армян к Турции и Азербайджану стояла… Москва. Далее в своем обращении к армянскому народу Пашинян косвенно признал, что возникшая после распада СССР независимая Армения продвигала идею территориальных претензий к Турции и Азербайджану, как исполнительница политической воли Москвы. Отметим, что, затрагивая этот исторический контекст, Пашинян обошел молчанием прямую роль Москвы в оккупации Карабаха и агрессивной войне против Азербайджана, развязанной армянами после распада СССР - то ли счел это преждевременным, то ли просто приберег этот довод для дальнейшей политической дискуссии с Кремлем. Отметим, что премьер-министр Армении не впервые объявляет Россию одной из главных виновниц национальной трагедии армянского народа. Так, обращаясь к соотечественникам в годовщину «геноцида армян», Пашинян косвенно дал понять, что в нем виноваты как сами армяне, так и государства, использовавшие их в своих политических целях (то есть, Российская империя – ред.).