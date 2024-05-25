Иран готовится к выборам президента

Окончательный список кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана будет объявлен 11 июня. Об этом сообщил секретарь избирательного штаба провинции Тегеран Аббас Джохари.

«Окончательный список кандидатов на президентских выборах объявят 11 июня», - сказал он в эфире телеканала IRIB, добавив, что «регистрация кандидатов начнется 30 мая и продлится 5 дней».

По словам Джохари, после объявления окончательного списка претендентов они еще в течение 15 дней смогут вести предвыборную агитацию.

20 мая иранские власти объявили, что внеочередные выборы главы исполнительной власти Исламской Республики назначены на 28 июня. Президентские выборы, 14-е в истории Ирана, пройдут в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси при крушении его вертолета 19 мая.