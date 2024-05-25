Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 00:01

Чем больше времени проходит с момента авиакатастрофы, в которой погибли президент Ирана Ибрахим Раиси и глава иранской дипломатии Абдоллахиан, – тем больше недоуменных вопросов возникает к версии иранской стороны. Которая все больше начинает смахивать на ответ российского президента на вопрос американского журналиста: «Что случилось с подводной лодкой «Курск»?» - «Она утонула». На днях иранский Генштаб опубликовал предварительные результаты расследования этой авиакатастрофы. И если Тегеран считает, что этим он закрывает тему, – то ошибается. Поскольку они, эти результаты, только множат неприятные для иранских властей вопросы.

Предлагаю пройтись по пунктам этого заключения. Первый – «Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено». О чем это говорит? Только о том, что вертолет президента не обстреливался с земли из автоматического оружия, и не более. Вопрос диверсии или саботажа все так же остается открытым. Второй – «Погодные условия на маршруте перелета были хорошими». Тогда как случилось, что президентский вертолет, возглавляемый опытнейшим пилотом, командиром эскадрильи «Мустави», летевший в центре строя, врезается в гору, а остальные два, летевших впереди и сзади – нет? Особенно пикантен третий пункт официальных выводов. Тот в котором говорится, что пилот разбившегося вертолета Раиси смог связаться с пилотами двух других вертолетов. И что делают эти два экипажа, получивших сигнал бедствия с «борта №1»? А ничего. Следуют заданным курсом, даже никак не обозначив место падения, не зафиксировав его, чтобы передать координаты спасательным группам. Кто-то здесь откровенно привирает: либо иранские пилоты, которых следует судить за халатность, либо иранские аналитики, стремящиеся исказить картину произошедшего.

Четвертый и пятый. «Поиски вертолета Раиси растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа. А место крушения нашел именно иранский БПЛА». Ну вот с последним-то все понятно и называется «щелчком по самолюбию». Иранцам страсть как не хочется признать, что их БПЛА, которыми они так гордились, оказались не в состоянии выполнить достаточно простую задачу – поиска с применением тепловизоров. Турецкая сторона, кстати, тот факт, что именно с помощью БПЛА типа Akinci было обнаружено место крушения вертолета иранского президента, подтвердило публикацией «засечки» сигнала, который точно привязан к геолокации. Чего-то подобного иранцы в доказательство тезиса, что «место крушения нашел именно иранский БПЛА», не опубликовали до сих пор. Тайна следствия? Не думаю. Если же иранские беспилотники действительно так хороши и всепогодны, как сейчас пытается представить Тегеран, то зачем вообще было запрашивать помощь в поиске места крушения президентского вертолета у турок и американцев? Да и к тому же сейчас отрицать сам этот очевидный и верифицированный факт?