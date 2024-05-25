Кто убил Раиси? Вот в чем вопрос! следствие ведут знатоки
Чем больше времени проходит с момента авиакатастрофы, в которой погибли президент Ирана Ибрахим Раиси и глава иранской дипломатии Абдоллахиан, – тем больше недоуменных вопросов возникает к версии иранской стороны. Которая все больше начинает смахивать на ответ российского президента на вопрос американского журналиста: «Что случилось с подводной лодкой «Курск»?» - «Она утонула».
На днях иранский Генштаб опубликовал предварительные результаты расследования этой авиакатастрофы. И если Тегеран считает, что этим он закрывает тему, – то ошибается. Поскольку они, эти результаты, только множат неприятные для иранских властей вопросы.
Предлагаю пройтись по пунктам этого заключения.
Первый – «Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено». О чем это говорит? Только о том, что вертолет президента не обстреливался с земли из автоматического оружия, и не более. Вопрос диверсии или саботажа все так же остается открытым.
Второй – «Погодные условия на маршруте перелета были хорошими». Тогда как случилось, что президентский вертолет, возглавляемый опытнейшим пилотом, командиром эскадрильи «Мустави», летевший в центре строя, врезается в гору, а остальные два, летевших впереди и сзади – нет?
Особенно пикантен третий пункт официальных выводов. Тот в котором говорится, что пилот разбившегося вертолета Раиси смог связаться с пилотами двух других вертолетов. И что делают эти два экипажа, получивших сигнал бедствия с «борта №1»? А ничего. Следуют заданным курсом, даже никак не обозначив место падения, не зафиксировав его, чтобы передать координаты спасательным группам. Кто-то здесь откровенно привирает: либо иранские пилоты, которых следует судить за халатность, либо иранские аналитики, стремящиеся исказить картину произошедшего.
Четвертый и пятый. «Поиски вертолета Раиси растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа. А место крушения нашел именно иранский БПЛА». Ну вот с последним-то все понятно и называется «щелчком по самолюбию». Иранцам страсть как не хочется признать, что их БПЛА, которыми они так гордились, оказались не в состоянии выполнить достаточно простую задачу – поиска с применением тепловизоров.
Турецкая сторона, кстати, тот факт, что именно с помощью БПЛА типа Akinci было обнаружено место крушения вертолета иранского президента, подтвердило публикацией «засечки» сигнала, который точно привязан к геолокации. Чего-то подобного иранцы в доказательство тезиса, что «место крушения нашел именно иранский БПЛА», не опубликовали до сих пор. Тайна следствия? Не думаю.
Если же иранские беспилотники действительно так хороши и всепогодны, как сейчас пытается представить Тегеран, то зачем вообще было запрашивать помощь в поиске места крушения президентского вертолета у турок и американцев? Да и к тому же сейчас отрицать сам этот очевидный и верифицированный факт?
Я собрал все фото с места аварии – и показал их специалистам-вертолетчикам. Их единодушное мнение заключалось в том, что характер повреждений и состояние корпуса говорит о том, что они были получены в результате внезапной потери управления и предельно жесткой посадки, в ходе которой пассажиров просто выбросило из салона. При этом большинство из них после этой жесткой посадки уже были мертвы, а те, кто выжили – скончались не позднее часа после аварии.
Что, кстати, опять же категорически противоречит иранской версии, что вертолет загорелся в воздухе и сгорел в пепел после падения. Какое он там сгорел, когда на многочисленных фотографиях отчетливо видно, что корпус целый и даже не сильно обуглен?
Есть вопросы по обгоревшей кабине, которая загорелась еще в воздухе, что, по всей видимости, и послужило причиной внезапной потери управления и последующем неконтролируемому падению. Об этом в предварительном официальном отчете иранской стороны ни слова. Как и о многом другом.
Иными словами - этот предварительный официальный отчет, который, называя вещи своими именами, представляет из себя просто отписку, да еще и выполненную «на отвяжись», - не отвечает на важные вопросы, а просто множит их. Приводя беспристрастного исследователя к промежуточному выводу о том, что официальная версия «несчастного случая» категорически не выдерживает критики и должна уступить место другой – «умышленное убийство в результате предварительного сговора группы лиц». И вот эту-то группу лиц еще предстоит установить, что требует времени.