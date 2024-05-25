Байден сделал громкое заявление

Американский лидер Джо Байден считает Соединенные Штаты единственной в мире сверхдержавой.

«Ни у одной страны нет таких союзников, как у нас. Поэтому любому, кто думает, что он может угрожать нам, следует дважды подумать. Мы защищаем наши ценности, противостоя тиранам и оберегая мир, выступая в защиту свободы и открытости», - заявил Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

«Благодаря вооруженным силам США делают то, что может сделать только Америка, незаменимая нация. Единственная в мире сверхдержава и ведущая мировая демократия», - заявил американский лидер.