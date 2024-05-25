Израильтяне снова бунтуют: «Остановите войну и верните заложников...»
Тысячи израильтян собрались вечером в субботу, 25 мая, в Тель-Авиве на акции протеста с призывами к возвращению заложников и проведению досрочных выборов, пишет русскоязычное израильское издание «Детали».
В Тель-Авиве демонстранты жгли костры на проезжей части и кричали «Кровь на руках кровавого правительства!» Полиция попыталась потушить костер на дороге, были зафиксированы столкновения между полицейскими и протестующими.
Демонстранты требовали возвращения заложников и создания независимой следственной комиссии по расследованию провала 7 октября.
В то же время в другом районе Тель-Авива прошел митинг за возвращение заложников.
Ранее семьи заложников митинговали перед комплексом Министерства обороны в Тель-Авиве (Кирия) со специальным заявлением: «Единственный способ вернуть похищенных — это остановить войну. Если правительство не согласится на сделку сейчас, в конце концов, прекращение огня будет насильственно навязано Израилю без связи с возвращением заложников, и мы навсегда потеряем наших близких».
Демонстрации протеста происходили также в Иерусалиме. Сотни протестующих собрались на Парижской площади у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Как пишет The Times Of Israel, протестующие скандируют: «Биби бросает заложников!»
Считается, что 121 заложник, похищенный ХАМАС 7 октября, остается в Газе, но не все из них живы. Ранее 105 гражданских лиц были освобождены из плена ХАМАС во время недельного перемирия в конце ноября, до этого на свободу вышли еще четыре заложника. Еще троих заложников спасли военные, армия также нашла тела 19 заложников, в том числе троих, ошибочно убитых израильскими военными. ЦАХАЛ подтвердил гибель 37 человек из тех, кто все еще удерживается ХАМАС, ссылаясь на новые разведданные и данные, полученные войсками, действующими в Газе.