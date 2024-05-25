Израильтяне снова бунтуют: «Остановите войну и верните заложников...»

Тысячи израильтян собрались вечером в субботу, 25 мая, в Тель-Авиве на акции протеста с призывами к возвращению заложников и проведению досрочных выборов, пишет русскоязычное израильское издание «Детали».

В Тель-Авиве демонстранты жгли костры на проезжей части и кричали «Кровь на руках кровавого правительства!» Полиция попыталась потушить костер на дороге, были зафиксированы столкновения между полицейскими и протестующими.

Демонстранты требовали возвращения заложников и создания независимой следственной комиссии по расследованию провала 7 октября.

В то же время в другом районе Тель-Авива прошел митинг за возвращение заложников.

Ранее семьи заложников митинговали перед комплексом Министерства обороны в Тель-Авиве (Кирия) со специальным заявлением: «Единственный способ вернуть похищенных — это остановить войну. Если правительство не согласится на сделку сейчас, в конце концов, прекращение огня будет насильственно навязано Израилю без связи с возвращением заложников, и мы навсегда потеряем наших близких».