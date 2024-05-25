Самолет летел в Москву, но сел в Вильнюсе
Boeing B737-8 MAX авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший чартерный рейс по маршруту Анталья - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Вильнюса из-за плохого самочувствия пассажира.
Мужчина был госпитализирован с сердечным приступом, самолет после 1,5-часовой задержки вылетел в Москву, сообщает портал HavaSosyalMedya, специализирующийся на новостях гражданской авиации.
По данным портала, пассажир, гражданство которого не уточняется, почувствовал себя плохо во время полета. Сначала он зашел в туалет, где ударился головой о раковину, выйдя из него, потерял сознание. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь. Находившаяся на борту медсестра сообщила, что по внешним признакам у пассажира сердечный приступ, у него критическое состояние и необходима экстренная помощь. Экипаж не разрешил ей вмешаться и принял решение совершить посадку в аэропорту Вильнюса.