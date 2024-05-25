Госслужба вносит ясность

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности и Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга изучили распространившиеся в социальных сетях видеокадры с предполагаемым загрязнением прибрежной полосы на пляже в поселке Нардаран. Об этом сообщили в Госслужбе.

Представитель ведомства Гафар Агаев отметил, что во время проверки на берегу моря сточные воды не наблюдались, однако были обнаружены скопления мха и красных водорослей. Установлено, что накопившиеся на территории после отлива мох и красные водоросли создали видимость загрязнения воды.

«Специалисты взяли пробы воды для анализа. Общественности будет предоставлена дополнительная информация после получения результатов лабораторного анализа», - сказал Г.Агаев.