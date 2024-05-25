Путин на два дня отправляется в Узбекистан
Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан, где проведет переговоры с главой узбекского государства Шавкатом Мирзиёевым, передают российские СМИ.
Это третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока.
По данным пресс-службы Кремля, на переговорах Путин и Мирзиёев обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам, будет подписано несколько совместных документов.