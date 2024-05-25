Польша и Россия договорились

Агентство напоминает, что транзит мог прекратиться уже в июне из-за «тупиковой ситуации» с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы до июня оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово, рассказывали ранее источники Reuters.

Как отмечает агентство, польский оператор опасался нарушения западных санкций. По данным Reuters, «Транснефть» и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, куда и попадает казахстанская нефть, договорились, что немецкая компания возьмет на себя расходы по обслуживанию расходомеров. Кроме этого, словацкая компания (ее название не уточняется) обеспечит обслуживание учета на польском участке, что снимет риски санкционного воздействия на PERN.

Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт традиционно шел через российскую территорию — по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля 2023 года. Казахстанская нефть проходит через северную ветку нефтепровода мощностью 2 млн барр. нефти в день.