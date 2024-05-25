Зеленский допустил, что Путин договорился о захвате Украины

В интервью The New York Times глава украинского государства заявил, что решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину может объясняться либо тем, что президент РФ «неадекватный» человек, либо глава Кремля считал, что последствий его агрессии не будет.

Президент России Владимир Путин перед началом войны против Украины в 2022 году мог иметь определенные «дискуссии» с другими государствами, в частности, озвучивал свои планы о нападении, предполагает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, это может означать, что у Путина, возможно, «были те или иные диалоги с другими странами». «Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена», - считает Зеленский.

Вместе с тем глава украинского государства добавил, что исключает предположения о каких-то договоренностях Путина. Зеленский призвал считать российского президента просто «неадекватом», который полагал, что якобы никто не будет помогать Украине защищаться от широкомасштабного нападения, и «он может просто захватить нас и уничтожить».

Ранее Владимир Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ рассказал, что просил США и ЕС ввести санкции против Кремля и президента РФ до полномасштабного вторжения. Однако страны условного Запада тогда отказали.