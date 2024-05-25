Дело о покушении на депутата: выяснились новые подробности

«У меня была исключительная роль в обретении нашей страной независимости. В 2003 году я основал «Партию Великого созидания» и был избран ее председателем. С 2005 года я являюсь депутатом Милли Меджлиса на протяжении четырех созывов. Я имею степень доктора философии и являюсь автором 28 книг. Покушение на мою жизнь связано с моей профессиональной деятельностью и моим мировоззрением. Сам я — верующий человек, всегда стремившийся к тому, чтобы исламская религия была свободной от суеверий. Я не знаю людей, которые совершили против меня теракт. Я выступал против армяно-иранских террористов, пытавшихся осуществить террористическую деятельность в нашей стране, против попыток создать в нашей стране общественные беспорядки. У меня не было личных врагов. Этот террористический акт был совершен против политика и ученого».

Позже в суде были оглашены показания обвиняемого Рашада Ахмедова, данные в ходе следствия. В них, в частности, обвиняемый утверждал, что всякий раз, когда он встречался с «Гаджи Азером», тот выражал недовольство деятельностью Фазиля Мустафы.

«Я уже двадцать лет исповедую ислам, - заявил Рашад Ахмедов. - Во время встреч с «Гаджи Азером» мы разговаривали о религии. И каждый раз, приходя к нам, он жаловался на Фазиля Мустафу, говорил, что тот оскорбляет верующих. В 2023 году я пошел к «Гаджи Азеру», чтобы отнести ему сливочное масло. Он пригласил меня в дом и сказал, что даст мне на хранение оружие. Потом принес спортивную сумку, в которой были золотой пистолет и семь патронов. Я взял у «Гаджи Азера» спортивную сумку, вернулся к себе домой, в поселок Умид, и спрятал ее. В следующий раз, когда мы встретились, я спросил, когда он заберет у меня оружие. Он ответил: «Не беспокойся, заберу».

Однажды, когда «Гаджи Азер» был у нас, он сказал, что Фазиль Мустафа критикует религию, и что он собирается его убить. После чего поручил мне собирать информацию о Фазиле Мустафе. Однажды, когда мы пили чай, я вновь спросил его, когда он заберет оружие. И он снова сказал: «Не беспокойся, заберу». После этого разговора я понял, что он хочет использовать оружие, которое дал мне, чтобы убить Фазиля Мустафу».

В своих показаниях Ахмедов также заявил, что в иранском городе Кум живет друг его детства по имени Валех, с которым он поддерживает связь:

«Мы росли вместе, - сказал обвиняемый. - Когда началась война в Сирии, он поехал туда воевать и звал меня с собой, но я отказался. После Сирии Валех не возвращался в Азербайджан, все время жил в Иране. Когда я ездил в Иран, то несколько раз встречался с ним. При нашей последней встрече я рассказал ему о «Гаджи Азере». Валех воспринял это позитивно. Он сказал, что, если Азер убьет Фазиля Мустафу, то он сможет его поддержать, дать деньги и помочь с проживанием в Иране. После этого он передал мне 30 тысяч долларов и попросил меня сделать несколько фотографий военных объектов в Сангачалах и Карадаге. А за покрытие расходов на поездку в Иран Валех дал мне еще две тысячи долларов. Вернувшись в Баку, я встретился с «Гаджи Азером» и рассказал о нашей встрече с Валехом. Вначале тот сказал, что 30 тысяч долларов недостаточно. А потом добавил: «Все равно я его убью», и взял деньги. Потом я сделал для Валеха на своем телефоне фотографии военных частей и других объектов в Карадаге и Сангачалах».

Затем в суде были оглашены показания, данные на следствии другим обвиняемым, Сабухи Шириновым, сообщившим, что оружие, использованное при совершении преступления, он получил от Азера Сариджанова.

Позже в суде началась процедура изучения документов.

Судебное заседание продолжится 31 мая.