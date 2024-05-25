Дело о покушении на депутата: выяснились новые подробности
Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности Азербайджана по теракту, совершенному против депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафы.
Как сообщает haqqin.az, представитель депутата, Фазиль Мустафа отправил в суд обращение, в котором, в частности, сказано:
«У меня была исключительная роль в обретении нашей страной независимости. В 2003 году я основал «Партию Великого созидания» и был избран ее председателем. С 2005 года я являюсь депутатом Милли Меджлиса на протяжении четырех созывов. Я имею степень доктора философии и являюсь автором 28 книг. Покушение на мою жизнь связано с моей профессиональной деятельностью и моим мировоззрением. Сам я — верующий человек, всегда стремившийся к тому, чтобы исламская религия была свободной от суеверий. Я не знаю людей, которые совершили против меня теракт. Я выступал против армяно-иранских террористов, пытавшихся осуществить террористическую деятельность в нашей стране, против попыток создать в нашей стране общественные беспорядки. У меня не было личных врагов. Этот террористический акт был совершен против политика и ученого».
Позже в суде были оглашены показания обвиняемого Рашада Ахмедова, данные в ходе следствия. В них, в частности, обвиняемый утверждал, что всякий раз, когда он встречался с «Гаджи Азером», тот выражал недовольство деятельностью Фазиля Мустафы.
«Я уже двадцать лет исповедую ислам, - заявил Рашад Ахмедов. - Во время встреч с «Гаджи Азером» мы разговаривали о религии. И каждый раз, приходя к нам, он жаловался на Фазиля Мустафу, говорил, что тот оскорбляет верующих. В 2023 году я пошел к «Гаджи Азеру», чтобы отнести ему сливочное масло. Он пригласил меня в дом и сказал, что даст мне на хранение оружие. Потом принес спортивную сумку, в которой были золотой пистолет и семь патронов. Я взял у «Гаджи Азера» спортивную сумку, вернулся к себе домой, в поселок Умид, и спрятал ее. В следующий раз, когда мы встретились, я спросил, когда он заберет у меня оружие. Он ответил: «Не беспокойся, заберу».
Однажды, когда «Гаджи Азер» был у нас, он сказал, что Фазиль Мустафа критикует религию, и что он собирается его убить. После чего поручил мне собирать информацию о Фазиле Мустафе. Однажды, когда мы пили чай, я вновь спросил его, когда он заберет оружие. И он снова сказал: «Не беспокойся, заберу». После этого разговора я понял, что он хочет использовать оружие, которое дал мне, чтобы убить Фазиля Мустафу».
В своих показаниях Ахмедов также заявил, что в иранском городе Кум живет друг его детства по имени Валех, с которым он поддерживает связь:
«Мы росли вместе, - сказал обвиняемый. - Когда началась война в Сирии, он поехал туда воевать и звал меня с собой, но я отказался. После Сирии Валех не возвращался в Азербайджан, все время жил в Иране. Когда я ездил в Иран, то несколько раз встречался с ним. При нашей последней встрече я рассказал ему о «Гаджи Азере». Валех воспринял это позитивно. Он сказал, что, если Азер убьет Фазиля Мустафу, то он сможет его поддержать, дать деньги и помочь с проживанием в Иране. После этого он передал мне 30 тысяч долларов и попросил меня сделать несколько фотографий военных объектов в Сангачалах и Карадаге. А за покрытие расходов на поездку в Иран Валех дал мне еще две тысячи долларов. Вернувшись в Баку, я встретился с «Гаджи Азером» и рассказал о нашей встрече с Валехом. Вначале тот сказал, что 30 тысяч долларов недостаточно. А потом добавил: «Все равно я его убью», и взял деньги. Потом я сделал для Валеха на своем телефоне фотографии военных частей и других объектов в Карадаге и Сангачалах».
Затем в суде были оглашены показания, данные на следствии другим обвиняемым, Сабухи Шириновым, сообщившим, что оружие, использованное при совершении преступления, он получил от Азера Сариджанова.
Позже в суде началась процедура изучения документов.
Судебное заседание продолжится 31 мая.