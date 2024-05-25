Сунак принял неожиданное для британцев решение

Великобритания вернется к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент 4 июля, объявил премьер-министр Риши Сунак в авторской статье, опубликованной газетой The Mail on Sunday.

Издание пишет, что Сунак и его советники, подготовившие план, опасаются растущей угрозы со стороны «оси авторитарных стран», к которым Лондон причисляет Иран, Китай, Северную Корею и Россию. Предвыборная инициатива тори, ставшая неожиданностью для политических обозревателей, предполагает, что после достижения 18 лет и окончания школы молодые британцы и британки должны будут либо 1 год отслужить в вооруженных силах, либо посвятить 25 дней (2 выходных каждый месяц в течение 1 года) общественно полезной работе, помогая сотрудникам полиции, коммунальных служб или системы здравоохранения. План предполагает, что первый вариант выберут лишь около 10% выпускников.

«Тем, кто жалуется на то, что делать такую службу обязательной неразумно, я отвечу, что быть гражданином значит не только пользоваться своими правами, но и выполнять обязанности», - написал Сунак.

По его мнению, страна «должна делать больше для молодежи, а молодежь должна делать больше для страны».

Сунак пояснил, что план не станет возвращением к всеобщему призыву в его прежнем виде, действовавшему в Великобритании до 1960 года. По его словам, военную службу выберут лишь немногие из выпускников школ, которым придется пройти достаточно строгий отбор, чтобы попасть в ряды вооруженных сил.

Стоимость воплощения плана в жизнь оценивается правящей партией консерваторов в £2,5 млрд ($3,2 млрд) в год.