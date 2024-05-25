Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:51

Исполнение государственного бюджета неизменно в фокусе пристального внимания общественности. Что закономерно, поскольку каждому гражданину хочется знать, сколько заработало его государство и, главное, на что оно потратило заработанные деньги. Так что, утвержденный закон «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» стала одной из наиболее востребованных тем читающей аудитории страны. Окончательная статистика сводится к тому, что в прошлом, 2023 году доходы госбюджета Азербайджанской Республики составили 35 миллиардов 236 миллиона 394,3 тысячи манатов, а расходы - 36 миллиардов 457 миллионов 956,1 тысяча манатов. Таким образом, дефицит бюджета превысил 1 миллион 221,5 миллиона манатов. Ну, а теперь от статистики – к деталям.

Как отметил в ходе обсуждения законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год» Тахир Миркишили, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, в 2023 году макроэкономическая среда исполнения госбюджета была удовлетворительной, а в экономике наблюдался рост, полностью обеспеченный, к тому же, за счет ненефтегазового сектора. Достаточно отметить, что при прогнозе в 111,6 миллиарда манатов, фактическое производство валового внутреннего продукта страны (ВВП) составило 123 миллиарда манатов, а реальный темп роста ВВП - 1,1 процента. Таким образом, стоимость ВВП на душу населения выросла на 0,5 процента, составив 12,1 тысячи манатов. При этом реальные темпы роста ВВП по ненефтегазовому сектору составили 3,7 процента, а его доля его в ВВП - 63,2 процента.

Реальные же темпы роста ВВП по нефтегазовому сектору оказались существенно ниже, составив 1,7 процента, в результате, доля «нефтянки» снизилась до 36,8 процента. В целом же, как отметил Тахир Миркишили, к поступлениям в бюджет по разным направлениям и расходам особых вопросов нет. Равно как не вызывает тревоги несовпадение прогнозов с реальными показателями, что считается нормальным явлением. Зато определенное беспокойство вызвало заявление председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова, сделанное в ходе обсуждения законопроекта. По его словам, в прошлом году задолженность по налоговым поступлениям составила 2,8 миллиарда манатов. Правда, и сверхвыплаты по налогам году составили в прошлом 1,9 миллиарда манатов, но в конечном итоге эта цифра отрицательно сказывается на деятельности предпринимателей и бизнеса. Как выясняется, госбюджет получил немалый объем дополнительных доходов, благодаря международной конъюнктуре. Которая, как отметил министр финансов Самир Шарифов, была благоприятной для Азербайджана и положительно повлияла на получение дополнительных доходов.

Напомним, что в прошлом году один баррель нефти марки Azeri Light продавался в среднем за 86 долларов, хотя в бюджет была заложена цена 50 долларов за баррель. Что, естественно, позволило увеличить валютные резервы страны. Впрочем, практика сознательного занижения цены на нефть давно уже стала для Азербайджана традиционной и полностью себя оправдала. Также на протяжение долгого времени в миллиардах манатов измеряются многие направления расходной части бюджета Азербайджана. Общество уже привыкло, что траты на восстановление освобожденных от оккупации территорий, обеспечение безопасности страны, социальные нужды и прочего исчисляются миллиардными суммами. Тем интереснее прозвучали факты по расходам из бюджета, выявленных Счетной палатой. В принципе считается нормальным, когда расходы государственного бюджета исполнены с небольшими отклонениями. Однако в 2023 году они были исполнены сверх прогноза на шесть месяцев и менее прогноза на полгода. Причем, самый высокий уровень исполнения по сравнению с прогнозом - 144,7 процента - был зафиксирован в декабре. В последний месяц бюджетного года было потрачено 7 миллиардов 302,8 миллиона манатов, то есть, 20 процентов от общих расходов госбюджета. При этом среднемесячный показатель исполнения по первым 11 месяцам прошлого года составил только 2 миллиарда 650,5 миллиона манатов. Простое сопоставление показывает, что расходы, произведенные в декабре, превысили соответствующий среднемесячный показатель в 2,8 раза.