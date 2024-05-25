Северная Корея угрожает

Армия КНДР примет меры в ответ на «нарушения морской границы, активизацию воздушной разведки и отправку листовок со стороны Республики Корея и США», говорится в заявлении заместителя министра обороны КНДР Ким Ган Иля, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, в последнее время ВВС США и Республики Корея «откровенно усиливают враждебную воздушную разведку» против КНДР.

«В период с 13 по 24 мая ВВС США задействовали 16 самолетов-разведчиков. Совершая воздушную разведку почти безостановочно и каждый день, Сеул и Вашингтон серьезно нарушают государственный суверенитет и безопасность КНДР», - сказал Ким Ган Иль.

«Также увеличивается число нарушений морской границы врагами», - говорится в заявлении. Такие действия, заявил он, «могут привести к опасным последствиям». «Мы никогда не пересекали так называемую северную разграничительную линию, на которой настаивает Республика Корея», - добавил замминистра. Он предупредил, что «ответственность за возможные инциденты на море будет лежать на Юге».