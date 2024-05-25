Гелашвили не выдержал закона об «иноагентах»

«После 10 лет работы на государственной службе я ухожу из министерства финансов Грузии. Я продолжу свою карьеру в качестве индивидуального консультанта... С Днем независимости! Будущее Грузии - в Европе!» - написал Гелашвили в соцсети LinkedIn.

В беседе с телеканалом Formula он подтвердил, что решение связано с законом об «иноагентах». Гелашвили говорит, что принял его еще месяц назад, когда правящая «Грузинская мечта» повторно представила инициативу в парламент.

Некоторые коллеги Гелашвили также открыто выразили несогласие с законом об «иноагентах». Один из них - первый замминистра финансов Георгий Какауридзе. В пятницу он заявил журналистам, что считает целесообразным изменить инициативу с учетом замечаний международных партнеров.

Какауридзе также дал понять, что обеспокоен нынешним обострением в отношениях Тбилиси и Вашингтона. Комментируя решение о пересмотре стратегического партнерства, он заявил, что «евроатлантический курс Грузии важнее финансовой помощи».