Шольц: Помогли, чем могли…

За время войны в Украине Германия помогла Киеву вооружениями и финансами на общую сумму в 28 млрд евро. Но теперь возможности Берлина иссякают и «находятся на пределе», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы действительно довели это до предела», - отметил он. По словам канцлера, иссякают также и возможности НАТО.

Шольц также отметил, что Берлин недавно передал в распоряжение ВСУ две системы Patriot, скоро должна поступить и третья. Глава германского правительства подчеркнул, что ракеты дальнего радиуса TAURUS в Украину поставляться не будут. Наводить их могут только немецкие военные, но в таком случае они станут «частью конфликта», что недопустимо.

Он добавил, что ФРГ поддерживает Украину, но «не даст конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО».