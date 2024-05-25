В Чехии призвали не верить «сказкам» России

Российский президент Владимир Путин сигнализировал о желании мира, а на следующий день Россия ударила по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. Поэтому не нужно вестись на российские «сказки о мире», заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети Х.

«Пятница - кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не ведитесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма», - написал Липавский.

На днях издание Reuters со ссылкой на российские анонимные источники рассказало, что Путин якобы хочет заморозить войну в Украине в пределах нынешних линий фронта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил такие заявления тем, что Россия хочет сорвать запланированный на июнь саммит мира в Швейцарии.

Вчера около 16:00 россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по Харькову. Бомбы попали в строительный гипермаркет «Эпицентр» в одном из спальных районов города. На момент удара в гипермаркете могло находиться, по разным данным, от 100 до более 200 человек. По последним данным, число погибших составляет 12 человек, ранены около 40 человек.