На севере Армении по меньшей мере один человек погиб в результате выхода из берегов реки Дебед, разрушены здания и инфраструктура, сообщили в МВД страны.

Дорога в Грузию закрыта в обоих направлениях. Дочерняя компания РЖД отменила рейсы Ереван — Тбилиси — Ереван из-за схода оползня на железнодорожные линии.

Дорога к армяно-грузинской госгранице через КПП «Баграташен» непроходима после проливных дождей. Дороги размыты. Армянская таможня призывает хозяйствующих субъектов организовать грузоперевозки из Грузии в Армению и в обратном направлении через пункты пропуска «Гогаван» или «Бавра».