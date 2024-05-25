Германия выселит украинцев и заселит сирийцев и турок

Местные власти региона Саксония на востоке Германии отправили уведомления 1700 украинцам о том, что они должны освободить предоставленные им квартиры до 15 июня. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что в этих квартирах планируется разместить беженцев из Сирии, Турции и Афганистана.

Причиной такого решения указывается то, что украинцы, заселенные ранее в этих квартирах, не считаются беженцами, они получают помощь как малообеспеченные немцы.