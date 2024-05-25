Зеленский прибыл в Харьков и обратился к мировым лидерам

«Для них это удовольствие – сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией руководят люди, желающие сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира. Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обман, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны.

И именно поэтому нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Вместе со Швейцарией мы готовим такой саммит. 15 июня его начало. Мы подтвердили участие уже более 80 государств и продолжаем работать с лидерами, приглашая на Саммит. Спасибо каждому, кто действительно помогает миру.

Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си Цзиньпиню, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы так же, как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим персональным лидерством и участием», - заявил Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что Россия собирает еще одну группировку на границе и готовится к попытке наступательных действий в 90 км от Харькова на северо-запад.