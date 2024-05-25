Кобахидзе назвал Зурабишвили «изменницей»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в «измене родине». Об этом он заявил, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — сказал Кобахидзе.

По его словам, «новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны».

В свою очередь президент Грузии, выступая перед военными и представителями руководства страны, раскритиковала действия властей. Она снова повторила, что предстоящие в октябре парламентские выборы определят курс страны — пророссийский или европейский.