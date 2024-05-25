Буданов рассказал о своем хобби
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассекретил свое необычное хобби во время разговора с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.
«Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый появляется - новая модель корабля. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился».
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