Буданов рассказал о своем хобби

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассекретил свое необычное хобби во время разговора с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

«Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый появляется - новая модель корабля. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился».