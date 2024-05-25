Минтруда расширяет связи с международными организациями

В качестве следующих шагов разработаны проекты новых документов о сотрудничестве в социальной сфере с рядом стран (Турция, Россия, Болгария, Молдова, Таджикистан, Египет, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и другие). Некоторые из них находятся на стадии подписания.

Об этом было отмечено на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в процессе последовательных социальных реформ, проводимых в стране, уделяется особое внимание тесному сотрудничеству с авторитетными международными организациями и соответствующими учреждениями различных стран.

Отмечено, что это сотрудничество также имеет важное значение с точки зрения продвижения успехов социальных реформ, концепции DOST и цифровых социальных достижений нашей страны на международном уровне. Эти достижения высоко оцениваются международными организациями.

В этом году министерство и его учреждения получили около 40 международных наград и сертификатов, а за последние два года и прошедший период текущего года - более 75. В частности, в прошлом месяце на Европейском региональном форуме социального обеспечения в Португалии учреждения министерства были награждены 12 наградами Международной ассоциации социального обеспечения.

На заседании были обсуждены работы, проделанные в области приема граждан и рассмотрения их обращений. Отмечено, что за январь-апрель этого года министерством зарегистрировано в общей сложности 667,2 тысячи обращений.

Отмечено, что за первые четыре месяца текущего года министерством было подготовлено еще 160 проектов нормативных правовых актов, направленных на продолжение и расширение социальных реформ, а также на совершенствование услуг.