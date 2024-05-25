Прием заявок на Green Fintech Startup Challenge продолжается!

Основные направления Green Fintech Startup Challenge включают: инструмент устойчивой оценки кредитов, помогающий измерить влияние выданных кредитов на окружающую среду; калькулятор углеродного следа в электронной торговле; платформу для создания блокчейн, основанную на устойчивой и прозрачной цепочке поставок; инструмент анализа финансовых операций на основе искусственного интеллекта для ESG-данных, предоставляющий индивидуальные рекомендации для бизнесов. Участники могут также представить другие инновационные решения в области Greentech.

Участникам Green Fintech Startup Challenge будет предоставлена поддержка менторов и возможность обучения для развития их идей на следующих этапах. Они получат возможность пройти инкубацию, наладить связи с экспертами отрасли и представителями ведущих организаций, а также превратить свои идеи в готовые продукты. Победитель хакатона, занявший 1-е место, получит 5000 манатов, 2-е место – 3000 манатов и 3-е место – 2000 манатов. Кроме того, они получат шанс представить свои проекты на мероприятии COP29, которое пройдет в нашей стране в этом году.

На Green Fintech Startup Challenge можно подать заявку как индивидуально, так и командой. Возрастных ограничений для участия нет. Последний срок подачи заявок – 27 мая (23:59). Для получения дополнительной информации и подачи заявки перейдите по ссылке: (https://abbinnovation.az/en/hackathon).

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