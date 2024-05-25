Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан объяснил претензии к Израилю словами о бомбежках Ирландии. Его комментарий прозвучал в интервью британской газете The Times.

Он отметил, что Израиль — демократичная страна с действующей правовой системой, он не равен группировке ХАМАС. Прокурор МУС подчеркнул, что государство имеет права на самооборону и возврат заложников, однако никто не может совершать военные преступления и преступления против человечности.

В качестве примера Карим Хан привел конфликт в Северной Ирландии, который длился с 1960-х по 1998 год, и указал, что ирландцы пытались устранить британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, от взрыва бомбы получили несовместимые с жизнью травмы британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен, в городе Эннискиллен произошел теракт, члены Ирландской республиканской армии действовали силой и практиковали избиения.

Прокурор МУС также прокомментировал слова главы британского правительства Риши Сунака, который назвал его намерение добиться ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «глубоко бесполезным» и американского президента Джо Байдена, охарактеризовавшего его как возмутительное.

«Наша работа — не заводить друзей. Мы должны выполнять свою работу независимо от того, аплодируют нам или осуждают», — отметил он.

Сам Биньямин Нетаньяху в ответ заявил, что «обвинять меня в военных преступлениях в секторе Газа — это все равно, что винить Джорджа Буша за 11 сентября».

До этого Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест премьер-министра Израиля, главы Минобороны страны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».