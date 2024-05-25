Россия и Узбекистан обсуждают

Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина, передают российские СМИ. Путин посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.

«Важный совместный проект - сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», - говорится в документе.