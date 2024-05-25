Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:26

«В Белом доме ожидают, что КНДР может начать боевые действия в октябре», — говорится в сообщении канала NBC News. По информации телеканала, это может произойти по просьбе Путина накануне выборов президента США. В американских информационных агентствах, вне всякого сомнения, работают профессионалы. Но тоже умеют порой такие «пули лить», что хоть стой, хоть падай. Даже зависть берет – какой полет фантазии.

Впрочем, прочитав это сообщение NBC News в оригинале, становится предельно понятным его главный посыл: «Выберете Трампа – получите войну на Корейском полуострове». А поскольку этот вопрос для американского истеблишмента весьма болезненный – то отчего бы не вбросить еще одну «копеечку» в объяснения электорату, почему за Трампа голосовать нельзя, а Байден – лучший выбор для Америки. Кстати, после публикации материала NBC News, Стивен Чунг, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа, сказал, что «единственным «октябрьским сюрпризом» будет шок среди журналистов от того, что Трамп выиграет на выборах». Военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном – совершившийся факт, даже не нуждающийся в доказательствах. Их более чем достаточно, вплоть до обнаруженных в Украине неразорвавшихся артиллерийских снарядов с маркировкой армии КНДР. Сейчас северокорейцы просят у Москвы технологии, которые позволят им завершить строительство первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Им также нужны полная технологическая документация для производства бронетехники, модернизации самолетов, разработки баллистической ракеты дальнего радиуса действия, а также твердотопливных ракетных двигателей. Почему технологии и документация, а не готовая продукция российского ВПК? Все просто – потому как ее передачу труднее проследить. Как констатировал высокопоставленный представитель Белого дома, «техническая помощь России высшего уровня поступает в формах, которые очень трудно контролировать». И не приходится сомневаться, что все запросы Пхеньяна российской стороной будут практически полностью удовлетворены. Страница истории, в которой Москва и Вашингтон тесно сотрудничали в деле сдерживания амбиций северокорейских лидеров, закрыта. И российская сторона старается ее вымарать, поскольку новые времена – новые геополитические интересы, старые договоренности больше не действуют.

И Кремль сейчас делает ставку на прямо противоположное - «больше огня, больше жести и больше точек эскалации застарелых конфликтов». От Африки – до Северной Кореи, поскольку, как считает российское руководство, это рассеивает внимание противника №1, американцев, отвлекая их от Украины. Кстати, точно такой же логикой Кремль руководствуется в конфликте Израиль-ХАМАС. Москва вообще понимает, что делает и чем это может аукнуться для всего мира? На днях на этот вопрос дал исчерпывающий ответ Володимир Зеленский: «У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет». Но означает ли это, что прогнозируемый американскими масс-медиа «октябрьский сюрприз» со стороны Пхеньяна является предопределенным? Иными словами, пойдет ли Ким Чен Ын воевать за Путина, став его «геополитическим пехотинцем»?