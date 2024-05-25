Больше огня, больше жести, больше эскалации горячая тема

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

«В Белом доме ожидают, что КНДР может начать боевые действия в октябре», — говорится в сообщении канала NBC News. По информации телеканала, это может произойти по просьбе Путина накануне выборов президента США.

В американских информационных агентствах, вне всякого сомнения, работают профессионалы. Но тоже умеют порой такие «пули лить», что хоть стой, хоть падай. Даже зависть берет – какой полет фантазии.

И Кремль сейчас делает ставку на прямо противоположное - больше войны повсюду. От Африки – до Северной Кореи, поскольку, как считает российское руководство, это рассеивает внимание противника №1, американцев, отвлекая их от Украины

Впрочем, прочитав это сообщение NBC News в оригинале, становится предельно понятным его главный посыл: «Выберете Трампа – получите войну на Корейском полуострове». А поскольку этот вопрос для американского истеблишмента весьма болезненный – то отчего бы не вбросить еще одну «копеечку» в объяснения электорату, почему за Трампа голосовать нельзя, а Байден – лучший выбор для Америки.

Кстати, после публикации материала NBC News, Стивен Чунг, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа, сказал, что «единственным «октябрьским сюрпризом» будет шок среди журналистов от того, что Трамп выиграет на выборах».

Военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном – совершившийся факт, даже не нуждающийся в доказательствах. Их более чем достаточно, вплоть до обнаруженных в Украине неразорвавшихся артиллерийских снарядов с маркировкой армии КНДР. Сейчас северокорейцы просят у Москвы технологии, которые позволят им завершить строительство первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа, сказал, что «единственным «октябрьским сюрпризом» будет шок среди журналистов от того, что Трамп выиграет на выборах»

Им также нужны полная технологическая документация для производства бронетехники, модернизации самолетов, разработки баллистической ракеты дальнего радиуса действия, а также твердотопливных ракетных двигателей. Почему технологии и документация, а не готовая продукция российского ВПК? Все просто – потому как ее передачу труднее проследить. Как констатировал высокопоставленный представитель Белого дома, «техническая помощь России высшего уровня поступает в формах, которые очень трудно контролировать».

И не приходится сомневаться, что все запросы Пхеньяна российской стороной будут практически полностью удовлетворены. Страница истории, в которой Москва и Вашингтон тесно сотрудничали в деле сдерживания амбиций северокорейских лидеров, закрыта. И российская сторона старается ее вымарать, поскольку новые времена – новые геополитические интересы, старые договоренности больше не действуют.

Сейчас северокорейцы просят у Москвы технологии, которые позволят им завершить строительство первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерной боеголовкой

И Кремль сейчас делает ставку на прямо противоположное - «больше огня, больше жести и больше точек эскалации застарелых конфликтов». От Африки – до Северной Кореи, поскольку, как считает российское руководство, это рассеивает внимание противника №1, американцев, отвлекая их от Украины. Кстати, точно такой же логикой Кремль руководствуется в конфликте Израиль-ХАМАС.

Москва вообще понимает, что делает и чем это может аукнуться для всего мира? На днях на этот вопрос дал исчерпывающий ответ Володимир Зеленский: «У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет».

Но означает ли это, что прогнозируемый американскими масс-медиа «октябрьский сюрприз» со стороны Пхеньяна является предопределенным? Иными словами, пойдет ли Ким Чен Ын воевать за Путина, став его «геополитическим пехотинцем»?

Пойдет ли Ким с войной?

Нам выпало жить в мире, где ни за что со 100%-ной вероятностью поручиться нельзя. Поскольку в этом «дивном новом мире» возможно все, даже самое невероятное. Но все же не будем исключать обычную логику, и сбрасывать ее с «корабля истории». Получение военных технологий, даже в полномасштабных объемах, совершенно не означает их немедленного применения. Их еще освоить надо, что весьма затруднено при нынешнем состоянии северокорейской экономики.

И хотя она с момента ее рождения живет по принципу «пушки вместо масла» - но даже ей в момент перейти к наращиванию потенциала, необходимого для агрессии будет затруднительно. Экономика вообще вечный оппозиционер партийных директив и «вождей нации» - так что как-бы ни старался Ким Чен Ын, но быстро нарастить военные возможности Северной Кореи у него не получится. Тем более, что в противниках у него, в случае самого негативного сценария, будут Вашингтон, Сеул и Токио.

Так что прямой военный конфликт – это то, что для Пхеньяна нежелательно, более того – обернется катастрофическими последствиями. А вот постоянные угрозы, нагнетание напряженности и «демонстрация оскала», сопровождающаяся мелкомасштабными военными инцидентами, вроде артиллерийских дуэлей – вполне самое оно. Рискну предположить, что так и будет выглядеть в ближайшее время «октябрьский сюрприз» КНДР. Хотя нет никаких гарантий, что такой его характер сохранится через несколько лет.