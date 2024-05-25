Медведев проснулся и угрожает Третьей мировой

Если США ударят по России, то «начнется третья мировая война». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского.

«Поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», - написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

До этого Сикорский заявил, что США атакуют российские позиции в Украине, если Москва применит ядерное оружие, сославшись на слова американской стороны.